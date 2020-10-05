В понедельник, 5 октября, в публичном медиа-пространстве продолжит работу Международный медиа-проект "Люди". Сегодня телезрители Украины станут участниками обсуждений самой важной темы для страны: "Донбасс. Дорога к миру? Дорога к миру".

Передача начнется в 15:15 и в прямом эфире ее покажет телеканал "112 Украина".

Участниками дискуссии станут Светлана Крюкова - журналист, зам главного редактора интернет-газеты Strana.ua; Юрий Молчанов - телепродюсер, культуролог; Сева Новгородцев - Кавалер ордена Британской Империи, радио- и телеведущий; Ирина Мартин - координатор международного гражданского Форума "Люди мира", магистр Высшей Лондонской школы экономики и политических наук (Великобритания), уроженка Киева; Вячеслав Шевчук - координатор международного гражданского Форума "Люди мира", ветеран АТО, житель г. Северодонецк Луганской области; Игорь Гужва - главный редактор издания Strana.ua; Олег Ясинский - журналист-международник с 1994 года постоянно проживающий в Сантьяго, Чили, уроженец Киева.

В рамках работы Международного гражданского Форума "Люди мира" уже было направлено Обращение его участников президенту Украины, лидерам "Нормандской четверки", общественности страны - как прямое предложение конструктивного сотрудничества со стороны гражданского общества в деле окончания войны, и, возрождения Донбасса, как обязательного условия возрождения всей Украины!

Координатор и участник Форума, ветеран АТО, проживающий в Северодонецке Луганской области Вячеслав Шевчук расскажет о необходимости начала реального диалога и сотрудничества мирных жителей Донецкой и Луганской областей с представителями власти, международными институциями и переговорными группами.

Первым шагом в этом диалоге стало Обращение Форума, которое официально передано в Офис президента. Ведется подготовка по установлению рабочих отношений представителей Форума с Радой и правительством Украины.

О важности постоянно действующего формата работы Форума, расскажет участник и соорганизатор Форума "Люди мира" Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Свидетельства мирного человека, жительницы посёлка Зайцево Надежды Шаповаловой о жизни во фронтовой зоне Донбасса и пожарах, терзающих людей, так же станут частью сегодняшней программы "Люди".

Напомним, что все это - часть стартовавшего на Донбассе 21 сентября Международного гражданского Форума "Люди мира".

Форум на Донбассе, начал свою работу по инициативе Украинской Православной Церкви и стал собранием гражданских сил, показав, что мир на Донбассе и его восстановление, уже становятся главной темой граждан Украины и гражданского общества в целом, в том числе международного, а не только политиков и политических сил.

Собрать людей, граждан, жизненным целеполаганием которых есть мирная жизнь, а не экономическое и политическое паразитирование на войне - это и есть цель и задача международного гражданского Форума "Люди мира".

О важности такой солидарности граждан, в деле восстановления мира на Донбассе, в сюжете программы сегодня расскажет Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий.

Ранее "Страна" сообщала, что зачем на Донбассе собирается форум "Люди мира".

Так же мы рассказывали, что Форум "Люди мира" принял обращение к Зеленском о ситуации на Донбассе.