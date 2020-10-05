Закрытый из-за пожаров пункт пропуска "Станица Луганская" заработал. В нем скопилась очередь из тысяч людей
В понедельник, 5 октября, открылся пункт пропуска "Станица Луганская", который с 1 октября не работал из-за пожаров в Луганской области.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.
Так, КПВВ открылся в 09:00 в понедельник, 5 октября. Однако, как сообщили в администрации, со стороны "ЛНР" людей не выпускали, а около 10:00 перестали пропускать также желающих попасть на неподконтрольную территорию.
"Сейчас на КПВВ находятся несколько тысяч человек", - говорится в сообщении райгосадминстрации.
Пропуск людей со стороны "ЛНР" возобновился в 11:00, людей пускают группами по 15 человек.
Важно отметить, что ранее в "ЛНР" ввели обязательную двухнедельную обсервацию для всех, кроме приезжающих из России и "ДНР".
Напомним, 1 октября возле КПВВ "Станица Луганская" из-за пожаров началась детонация взрывных устройств.
Также мы писали о том, что вчера КПВВ "Станица Луганская" не пропускал людей из-за лесных пожаров.