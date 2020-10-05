Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко поддерживает идею легализации проституции в стране. Но категорически против подобных действий в отношении оружия и наркотиков.

Об этом он рассказал во время интервью "РБК-Украина".

"Я уже говорил несколько месяцев назад, что если государство сможет освоить и законодательно определить правила игры на этом "рынке", то можно об этом говорить. Но это должна быть широкая общественная дискуссия. Я не боюсь об этом сказать, потому что эта проблема существовала, существует и будет существовать во всем мире. И Украина здесь не исключение", - сказал он.

В то же время Клименко выступил против легализации оружия и наркотиков.

"Что касается наркотиков и оружия, то отрицательно. Потому что надо сначала закончить войну. Количество оружия, которое изымается полицией еженедельно, впечатляет. Поэтому надо навести сначала порядок с тем оружием, что у нас есть. Что касается наркотиков, то у меня есть несколько цифр, которые важно услышать. Так, с начала года полиция изъяла уже 2,6 млн доз наркотиков", - рассказал он.

Напомним, идею легализовать проституцию ранее поддержала нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова, которая до этого угодила в скандал из-за слов о "детях низкого качества".