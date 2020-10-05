Украинцы с подозрением на Covid-19 не должны идти в частную клинику - глава Минздрава Степанов
Семейный врач должен направлять мобильную бригаду к пациентам, у которых подозревают коронавирусную инфекцию, а не "отправлять в путешествие по лабораториям". В противном случае нужно подавать жалобу в Минздрав.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в понедельник, 5 октября.
По его словам, при симптомах коронавируса алгоритм действий должен быть следующим:
- Обратиться к семейному врачу, с которым заключен договор.
- Определение клинической картины, совпадает ли с подозрением на COVID-19.
- Семейный врач направляет к вам мобильную бригаду, которая делает тест.
"Семейный врач не должен отправлять вас в путешествие по лабораториям, а отправить к вам мобильную бригаду.
У нас в стране специально созданы мобильные бригады, которые в полном объеме финансируются Национальной службой здоровья и с ними заключены соответствующие договоры.
Они имеют достаточно соответствующих навыков и тестов, чтобы провести эти анализы качественно", – подчеркнул министр.
- По результатам тестирования семейный врач определяет систему лечения.
- Если легкие симптомы – остаетесь дома, если нет – тогда семейный врач принимает решение о госпитализации.
- В случае повышения температуры и затруднения дыхания – звоните 103 и скорая отправляет вас в больницу, которая принимает больных с коронавирусом.
"Если где-то что-то не действует, или вам предлагают другой алгоритм, - отправляют вас сдавать тесты в частную лабораторию, звоните в таком случае на:
- горячие линии департамента здравоохранения или органы местного самоуправления.
- горячая линия Министерства здравоохранения
Чтобы мы передавали информацию в подразделения, или в Национальную службу здоровья для реагирования, потому что у нас есть четко очерченный алгоритм", – подчеркнул министр здравоохранения.
Напомним, ранее Степанов рассказал, что в Украине почти 54% коек для больных Covid-19 уже заполнены.
Также министр сообщал, что в Украине растет число тяжелых пациентов с коронавирусом.