Семейный врач должен направлять мобильную бригаду к пациентам, у которых подозревают коронавирусную инфекцию, а не "отправлять в путешествие по лабораториям". В противном случае нужно подавать жалобу в Минздрав.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в понедельник, 5 октября.

По его словам, при симптомах коронавируса алгоритм действий должен быть следующим:

Обратиться к семейному врачу, с которым заключен договор.

Определение клинической картины, совпадает ли с подозрением на COVID-19.

Семейный врач направляет к вам мобильную бригаду, которая делает тест.

"Семейный врач не должен отправлять вас в путешествие по лабораториям, а отправить к вам мобильную бригаду.

У нас в стране специально созданы мобильные бригады, которые в полном объеме финансируются Национальной службой здоровья и с ними заключены соответствующие договоры.

Они имеют достаточно соответствующих навыков и тестов, чтобы провести эти анализы качественно", – подчеркнул министр.

По результатам тестирования семейный врач определяет систему лечения.

Если легкие симптомы – остаетесь дома, если нет – тогда семейный врач принимает решение о госпитализации.

В случае повышения температуры и затруднения дыхания – звоните 103 и скорая отправляет вас в больницу, которая принимает больных с коронавирусом.

"Если где-то что-то не действует, или вам предлагают другой алгоритм, - отправляют вас сдавать тесты в частную лабораторию, звоните в таком случае на:

горячие линии департамента здравоохранения или органы местного самоуправления.

горячая линия Министерства здравоохранения

Чтобы мы передавали информацию в подразделения, или в Национальную службу здоровья для реагирования, потому что у нас есть четко очерченный алгоритм", – подчеркнул министр здравоохранения.

Напомним, ранее Степанов рассказал, что в Украине почти 54% коек для больных Covid-19 уже заполнены.

Также министр сообщал, что в Украине растет число тяжелых пациентов с коронавирусом.