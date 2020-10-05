В Украине на закупку книг для библиотек в 2019 году выделили 87 миллионов гривен. В список литературы, которую планируется приобрести, вошло более 500 названий, среди них книги скандальной Ларисы Ницой, экс-главы Украинского института нацпамяти Владимира Вятровича и журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом в Facebook сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В 2019 году государство выделило Украинскому институту книги 87 миллионов гривен на закупку книг для библиотек. В списке более 500 названий. Среди них украинские библиотеки получат такие шедевры: Ницой Лариса "Страшне страховисько"; Сенцов Олег "Жизня"; Вятрович Владимир "Война и миф. Неизвестная Вторая мировая"; Портников Виталий "Колокола Майдана", Бабченко Аркадий "Война".

Отметим, что среди указанных авторов - скандальные писатели, публицисты и журналисты. Например, Лариса Ницой известна своими резкими заявлениями на языковую тему, она часто становится фигуранткой громких скандалов. Олег Сенцов - украинский режиссер, который провел пять лет в российской тюрьме. Владимир Вятрович ранее возглавля Украинский институт нацпамяти. Виталий Портников - публицист и активист Евромайдана. Аркадий Бабченко - журналист, который переехал в Украину из России и инсценировку убийства которого проводила СБУ.

Напомним, "Страна" писала о том, как молодежная организация "Правого сектора" провела в Киеве "семейный праздник", на котором детей учили стрелять "по врагам" под чтение книги "Незламні мураші" авторства скандальной детской писательницы Ларисы Ницой.

Также мы писали о том, почему книжные магазины решили продавать больше русскоязычной литературы.