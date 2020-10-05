За выходные в Украине положительный результат тест на Covid-19 получили 294 правоохранителя. Это новый антирекорд.

Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает пресс-служба МВД.

"В течение выходных коронавирусной болезнью заболели 294 правоохранителя. За сутки зафиксировано 213 случаев Covid-19 среди сотрудников МВД, что стало новым антирекордом", - говорится в сообщении.

Сейчас больше всего инфицированных правоохранителей за сутки было выявлено в Хмельницкой области (15), Луганской области (8) и в Киеве (+35).

"С начала пандемии Covid-19 заболел 6 441 работник МВД, 5 751 человек выздоровели, 16 правоохранителей умерло", - говорится в сообщении.

По данным МВД, всего за прошлую неделю коронавирусную болезнь обнаружили у 1 175 сотрудников.

Напомним, по данным на 5 октября, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 3 771 человека.

Также мы писали, что Минздрав показал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 5 октября.