В понедельник, 5 октября, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об уходе на самоизоляцию из-за того, что недавно контактировала с человеком, зараженным коронавирусом.

Об этом она рассказала у себя на странице в Twitter.

"Мне сообщили, что я участвовала во встрече в минувший вторник, на которой присутствовал человек, вчера получивший положительный результат на Covid-19. Поэтому в соответствии с действующими правилами я изолируюсь до завтрашнего утра", - говорится в сообщении.

Также фон дер Ляйен уточнила, что в четверг ее тест на covid-19 был отрицательным. Сегодня же она повторно его сдала, и сейчас ждет результат.

Напомним, саммит Украины и Евросоюза был запланирован на вторник, 6 октября. В нем предполагалось участие президента Владимира Зеленского.

Также "Страна" писала, что саммит Украина-ЕС перенесли с первого октября на шестое.