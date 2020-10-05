Транзит российского газа через Украину осуществляется в рамках контракта. Фото: Facebook/ Оператор ГТС України

За девять месяцев 2020 года объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины достиг 40 миллиардов кубометров. 

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины в Facebook.

Уточняется, что транзит осуществляется в суточном режиме 174 млн кубометров, и это тот максимум, который предусмотрен контрактом с Газпромом на весь 2020 год. 

"Оператор ГТС Украины полностью выполняет обязательства по обеспечению бесперебойной транспортировки газа в страны ЕС, Молдовы и украинским потребителям", - сказано в сообщении. 

При этом уточняется, что украинская газотранспортная система может транспортировать больший объем газа.

"Мы внимательно наблюдаем за развитием событий в Германии с проектом "Северный поток-2" и надеемся, что наши партнеры увидят потенциал увеличения использования уже существующей инфраструктуры, как и задекларировано всеми документами ЕС", - заявил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Данные о транзите российского газа через Украину. Скриншот фейсбука Оператора ГТС Украины

Напомним, Украина должна получить $2 миллиарда за транзит российского газа в 2020 году.

Также мы писали, что Россия почти вдвое снизила транзит газа через Украину по сравнению с прошлым годом.

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