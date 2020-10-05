Во вторник, 6 октября, в Харькове состоится прощание с погибшими на борту военного самолета Ан-26 курсантами. Церемонию посетит президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил пресс-офицер Харьковского национального университета воздушных сил Олег Кошевой, передает издание "KHARKIV Today".

Сегодня утром, 5 октября, на площади Свободы в центре Харькова прошла генеральная репетиция.

"Это генеральная репетиция перед завтрашним торжественным прощанием с 25 погибшими курсантами и летчиками. Завтра будет президент", - сообщил Кошевой.

Церемония начнется в 10:00. Похороны членов экипажа и курсантов будут в разных местах - там, где решили их родные. По предварительной информации, тела родственникам доставят домой самолетами.

Напомним, катастрофа произошла вечером 25 сентября. Военно-транспортный борт Ан-26Ш упал, а потом загорелся недалеко от Чугуева. На борту находились 27 человек, однако выжить удалось только одному из них. 25 человек погибли на месте, еще один - Виталий Вильховый умер в больнице.

Тела были идентифицированы судебно-медицинскими экспертами. После проведения экспертизы, 2 октября, началась процедура выдачи тел родственникам погибших для захоронения.