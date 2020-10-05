Завтра, 6 октября, Земля и Марс окажутся на расстоянии в 62,1 миллиона километров. Это достаточно близко - Красную планету можно будет увидеть невооруженным глазом.

Об этом пишет Science Alert.

Марс будет выглядеть с Земли достаточно ярким, чтобы наблюдать его невооруженным глазом. Большим его можно будет увидеть в телескоп. Любопытно, что ближе чем 6 октября 2020 года планеты окажутся только через 15 лет.

Кроме того, в случае, если небо будет ясным, а звезд на нем - немного, с Земли можно будет увидеть Юпитер и Сатурн, ярко сияющие ближе к горизонту.

Отмечается, что Марс и Земля находятся на слегка эллиптических орбитах они могут иногда очень близко подходить друг к другу. Наибольшее сближение возможно, когда Земля находится дальше всего от Солнца (афелий), а Марс - ближе всего к Солнцу (перигелий). В этот момент между ними будет около 54,6 млн км.

В 2003 году планеты были друг от друга на расстоянии в 55,7 млн км, в 2018-м - 57,6 млн км. Сейчас Марс отдаляется от Земли и сближение начнется в 2029-м, в 2035-м ожидается, что планеты сблизятся до расстояния в 56,9 млн км.

Напомним, на Марсе нашли сеть подземных озер с соленой водой, где может быть жизнь.

Также мы писали о том, что SpaceX подняла в воздух прототип космического корабля для полета на Марс.