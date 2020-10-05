В понедельник, 5 октября, в Швеции и Норвегии начинается Нобелевская неделя, в ходе которой будут определены лауреаты этой престижной премии в этом году.

Об этом говорится на сайте премии.

Так, сегодня, 5 октября, будет определен лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Расписание дальнейших церемоний выглядит следующим образом:

6 октября - физика

7 октября - химия

8 октября - литература

9 октября - премия мира

12 октября – экономика

Уточняется, что все объявления лауреатов будут транслироваться онлайн. Лауреаты получат вознаграждение в 10 миллионов шведских крон (около 1,1 млн долларов).

Напомним, ранее ученые выдвинули российского оппозиционера Алексея Навального, которого недавно отравили, на Нобелевскую премию мира.

Так же мы писали, что президента США Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира.