В понедельник, 5 октября, министерства обороны Азербайджана и Армении выступили с обвинениями в адрес друг друга за обстрелы в районе Нагорного Карабаха.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Так, министерство Азербайджана заявило, что ПВО республики зафиксировали пуск ракет с территории Армении, которые привели к разрушениям инфраструктуры.

В свою очередь министерство обороны Армении обвинило армию Азербайджан в том, что она с большой интенсивностью обстреливает Степанакерт из ракет, а также возобновила наступательные действия на южном направлении линии соприкосновения.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с заявлением, в котором утверждает, что его страна силой решает проблему, которую не смогло решить мировое сообщество.

Также мы сообщали о том, что конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. "Страна" анализировала, что показал восьмой день конфликта: война вышла за пределы Карабаха, Пашинян предсказал турок под Веной.