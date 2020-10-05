В Украине за последние два с половиной месяца число зараженных коронавирусом пациентов, которым необходима госпитализация, увеличилась почти в пять раз. В Минздраве полагают, что уже на этой неделе суточный прирост случаев Covid-19 может достичь 5 тысяч.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 5 октября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"У нас почти 37 тысяч коек, из которых 30 тысяч уже введены в действие, остальные в резерве. На сегодняшний день 16 745 человек находятся в больнице либо с подтвержденным диагнозом, либо с подозрением", - заявил Максим Степанов.

По его словам, еще в середине июля в больницах находились 3,5 тысячи пациентов с Covid-19. То есть почти в 5 раз меньше, чем сегодня.

"На прошлой неделе у нас было более 4,5 тысячи (выявленных в сутки больных). Практически уверен, что на этой неделе мы перейдем отметку в 5 тысяч, исходя из нашего отношения. Можем расти дальше", - сказал министр.

Степанов об увеличении числа госпитализированных - с 06:00

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Украине сегодня выросло на 3 771 человека.

Также мы писали о том, что в Украине почти 54% коек для больных Covid-19 уже заполнены.