Сергей Сивохо приехал в "серую зону" на Донбасс и рассказал об опытах, которые проводят над украинцами власть имущие.

Соответствующий ролик он опубликовал у себя в Facebook.

"Дорогие наши народные депутаты. Вы все никак не можете оторвать свои "нежные точки" от мягких кресел и приехать сюда, в "серую зону". Где люди уже седьмой год живут в абсолютно диких условиях. Здесь, в Опытном, по-моему, над украинцами по-новому ставят опыты. Здесь нет газа, воды, электричества", - сказал он.

Также Сивохо обратился к народным депутатам с призывом приехать в "серую зону" и попробовать пожить в разрушенных домах.

"Приезжайте сюда - здесь много разрушенных домов. Можно будет провести ночь, как вы и хотели. Посидите в темноте, может на вас и снизойдет озарение. Все подопытные украинцы ждут вас, ведь они за вас голосовали. Ну, когда им это было разрешено", - рассказал он.

До этого мы рассказывали о том, что Сивохо вступился за уволенного из Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина.