В Украине, где количество зараженных коронавирусом за сутки выросло на 3 771 человека, общее число подтвержденных случаев Covid-19 достигло 230 236. Вчера больше всего новых пациентов выявили в Харьковской области, а также Киеве и на Сумщине.

Об этом свидетельствуют данные в официальном Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, из 230 236 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса 4 430 оказались летальными (+33 за сутки). Выздоровели уже 101 252 пациента с Covid-19 (+1 145).

Статистика распространения коронавируса в регионах на 5 октября:

Винницкая область - 6 822 (+106),

Волынская область - 8 734 (+143),

Днепропетровская область - 7137 (+206),

Донецкая область - 4 413 (+226),

Житомирская область - 6 934 (+185),

Закарпатская область - 10 219 (+51),

Запорожская область - 4 630 (+123),

Ивано-Франковская область - 14 345 (+113),

Кировоградская область - 1 184 (+5),

Киев - 24 736 (+286),

Киевская область - 9 918 (+166),

Львовская область - 21 294 (+100),

Луганская область - 1 294 (+6),

Николаевская область - 3 819 (+169),

Одесская область - 14 729 (+190),

Полтавская область - 2 965 (+153),

Ровенская область - 13 248 (+141),

Сумская область - 5 453 (+282),

Тернопольская область - 14 421 (+126),

Харьковская область - 20 964 (+446),

Херсонская область - 1 496 (+69),

Хмельницкая область - 6 968 (+167),

Черновицкая область - 15 286 (+163),

Черкасская область - 4 550 (+70),

Черниговская область - 4 677 (+82).

Напомним, из-за стремительного распространения коронавируса в регионах в "оранжевую" зону с 5 октября попали вдвое больше областьастных центров, чем было ранее. "Страна" разбиралась, ужесточат ли областьастные центры карантин уже с понедельника.

Также мы сообщали, что число зараженных коронавирусом на Земле перевалило за 35 миллионов человек.