Минздрав показал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 5 октября
В Украине, где количество зараженных коронавирусом за сутки выросло на 3 771 человека, общее число подтвержденных случаев Covid-19 достигло 230 236. Вчера больше всего новых пациентов выявили в Харьковской области, а также Киеве и на Сумщине.
Об этом свидетельствуют данные в официальном Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Так, из 230 236 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса 4 430 оказались летальными (+33 за сутки). Выздоровели уже 101 252 пациента с Covid-19 (+1 145).
Статистика распространения коронавируса в регионах на 5 октября:
Винницкая область - 6 822 (+106),
Волынская область - 8 734 (+143),
Днепропетровская область - 7137 (+206),
Донецкая область - 4 413 (+226),
Житомирская область - 6 934 (+185),
Закарпатская область - 10 219 (+51),
Запорожская область - 4 630 (+123),
Ивано-Франковская область - 14 345 (+113),
Кировоградская область - 1 184 (+5),
Киев - 24 736 (+286),
Киевская область - 9 918 (+166),
Львовская область - 21 294 (+100),
Луганская область - 1 294 (+6),
Николаевская область - 3 819 (+169),
Одесская область - 14 729 (+190),
Полтавская область - 2 965 (+153),
Ровенская область - 13 248 (+141),
Сумская область - 5 453 (+282),
Тернопольская область - 14 421 (+126),
Харьковская область - 20 964 (+446),
Херсонская область - 1 496 (+69),
Хмельницкая область - 6 968 (+167),
Черновицкая область - 15 286 (+163),
Черкасская область - 4 550 (+70),
Черниговская область - 4 677 (+82).
Напомним, из-за стремительного распространения коронавируса в регионах в "оранжевую" зону с 5 октября попали вдвое больше областьастных центров, чем было ранее. "Страна" разбиралась, ужесточат ли областьастные центры карантин уже с понедельника.
Также мы сообщали, что число зараженных коронавирусом на Земле перевалило за 35 миллионов человек.