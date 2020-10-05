Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает своего соперника от партии республиканцев Дональда Трампа на 10%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Poll Ipsos.

Так, опрос показал, что Байдена поддерживает 51% американцев, в то время как Трампа согласны повторно сделать президентом 41%. Еще 4% американцев выбрали другого кандидата, а еще 4% людей не определились.

Уточним, что Байден, таким образом, увеличил разрыв на 1-2 пункта в сравнении с последними несколькими неделями. Но, тем не менее, продолжает находится в пределах точности опроса - плюс-минус 5%.

Напомним, пока Дональд Трамп сражается с коронавирусом и демонстрирует поклонникам свою неплохую физическую форму, его конкурент в борьбе за пост президента США Джо Байден сдал уже второй тест на Сovid-19. Результат - отрицательный.