В египетском Саккаре археологи обнаружили 59 нетронутых саркофагов. Внутри большинства находятся мумии, погребенные более 2 600 лет назад. Один из них археологи открыли перед журналистами.

В сети показали это незаурядное событие.

Так, министр по делам древностей Египта Халед Эль-Анани сообщил, что обнаружение этих саркофагов очень важно для науки.

"Я считаю это началом большого археологического открытия", - сказал он.

По его словам, предположительно, в том же районе есть еще саркофаги, количество которых невозможно даже предсказать.

Глава Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири сообщил, что, по предварительным данным, ярко украшенные саркофаги принадлежали священнослужителям, высокопоставленным чиновникам и представителям элиты Позднего периода (664 - 525 гг. до н.э.).

Археологи также нашли 28 статуэток Птах-Сокара - главного божества некрополя в Саккаре, а также 35-сантиметровую бронзовую статуэтку бога Нефертума, украшенную драгоценными камнями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Luxor Times (@luxortimes) 3 Окт 2020 в 9:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mohamed Hamza 🇪🇬 (@mohamed_master_travel) 4 Окт 2020 в 12:51 PDT

Напомним, в Грузии археологи обнаружили древнюю постройку, которой более 8 тысяч лет.

Также мы писали о том, что археологи в Египте нашли 30 гробниц с мумиями женщин, мужчин и детей.