По состоянию на утро понедельника, 5 октября, в Луганской области продолжается тушение четырех основных очагов возгорания. Из них три удалось успешно локализовать.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"В 09:15 4 октября пожара камыша и сухой растительности (очаг № 7) вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района и лесного массива (очаг № 4) вблизи населенных пунктов Лобачево и Геевка Станично-Луганского района ликвидирован. По состоянию на 07.00 5 октября продолжается тушение 4 основных очагов, из которых 3 уже локализованы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе тушения пожаров были обнаружены тела 11 человек. Травмы получили 18 людей.

Спасатели продолжают тушить лесные пожары в Луганской области. Фото: dsns.gov.ua

Напомним, масштабные лесные пожары в Луганской области начались в среду, 30 сентября. По состоянию на 4 октября к тушению огня привлечены 2 500 спасателей.