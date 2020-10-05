В сети появилось видео последствий обстрелов столицы Нагорного Карабаха - города Степанакерт, который вчера остался без света из-за снарядов, которые попали в подстанцию.

Так же пресс-служба Федерации пауэрлифтинга Армении заявила, что в Карабахе погиб многократный чемпион Армении по силовому триатлону, член национальной команды Татул Арутюнян.

Ролик обстрелов Степанакерта опубликован в Telegram-канале "РИА Новости".

Так, на кадрах запечатлены пустые улицы Степанакерта и разрушения, который нанесли снаряды в воскресенье, 4 октября.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с заявлением, в котором утверждает, что его страна силой решает проблему, которую не смогло решить мировое сообщество.

Также мы сообщали о том, что конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. "Страна" анализировала, что показал восьмой день конфликта: война вышла за пределы Карабаха, Пашинян предсказал турков под Веной.