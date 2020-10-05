В правительстве Бельгии вице-премьер-министром назначили женщину-трансгендера. Это первый случай в странах Евросоюза.

Об этом сообщает The Brussels Times.

Так, на прошлой неделе в Бельгии был утвержден новый состав правительства. Вице-премьер-министром стала открытая женщина-трансгендер Петра Де Суттер.

"Де Суттер, бывший депутат Европарламента, была назначена в правительство от Фламандской партии зеленых. Она также получила портфель министра по делам государственных предприятий и государственной администрации", - сказано в сообщении.

По специальности Де Суттер является гинекологом, она возглавляла отделение репродуктивной медицины Гентского университета. В течение политической карьеры она никогда не скрывала свою гендерную идентичность и была активной участницей ЛГБТ-движения.

"Я горжусь тем, что в Бельгии и в большинстве стран Евросоюза ваша гендерная идентичность не определяет вас как личность и не является проблемой. Я надеюсь, что мое назначение министром и заместителем премьер-министра может вызвать дебаты в странах, где это еще не так", - написала Де Суттер в Twitter.

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