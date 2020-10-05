По состоянию на утро понедельника, 5 октября, в Украине подтвердился еще 3 771 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло отметки в 230 233 человека.

Добавим, что вчера, 4 октября в Украине общее число заболевших достигло отметки в 226 462 человека и было выявлено 4 140 новых пациента.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончался 4 397 пациент с этим диагнозом. Выздоровели уже 100 107 пациентов. Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 125 729 человек (+ 3 771 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что "Шахтер" идет на самоизоляцию. У двух игроков сборной Украины - Тараса Степаненко и Андрея Пятова выявили коронавирус.

Также "Страна" рассказывала о том, по данным на утро 5 октября число зараженных коронавирусом на Земле перевалило за 35 миллионов человек.