Экс-премьер Алексей Гончарук, который улетел в США, планирует пробыть в Штатах до инаугурации нового президента.

Об этом он сообщил "Украинской правде".

Так, в американском аналитическом центре Atlantic Council в США он занимает позицию почетного эксперта. При этом он в своей поездке преследует две основные цели.

"Первая - в Штатах сейчас будет перезагрузка команды президента. И я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы в США появилась New US policy on Ukraine. Вторая - Украина здесь сейчас ассоциируется с коррупцией. Своим примером я хочу показать, что в Украине могут быть не коррумпированные премьер-министры", - сказал Гончарук.

Кроме того, бывший глава правительства рассказал, когда он собирается возвращаться в Украину.

"Я в Штатах планирую быть до инаугурации нового президента. Примерно до конца февраля", - заявил Гончарук.

