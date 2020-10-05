По состоянию на утро, 5 октября, число инфицированных Covid-19 на планете превысило отметку в 35 миллионов человек. По данным университета Джонса Хопкинса на Земле сейчас 35 079 152 человека заражены коронавирусом.

С начала пандемии на планете скончались 1 036 111 человек, выздоровели 24 362 798 пациентов.

Страны, где больше всего зараженных по данным на 08.00 5 октября (время указано киевское):

США (7 420 971),



Индия (6 549 373),



Бразилия (4 915 289)

Россия (1 209 039)



Колумбия (855 052).



Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Украине по данным на 4 октября было выявлено 4 140 новых случая заражения коронавирусом.



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