История с заражением Covid-19 может обернуться для Дональда Трампа серьезными имиджевыми потерями в ходе предвыборной кампании в США.

Главу Белого дома обвинили в том, что он пытался скрыть результаты первого теста (которые показали заражение - Ред.).

Об этом передает влиятельная газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в окружении Трампа.

По их информации, Трамп получил результаты первого теста еще в четверг, 1 октября. Однако затем в интервью журналисту Шону Хэннити президент сообщил, что сдал тест, но результатов не знает. Источники так же заявили, что к тому моменту президент уже знал о результатах экспресс-теста, но ждал итогов подробной проверки. Также президент просил одного из помощников не разглашать результаты первого теста.

Напомним, что Трамп ненадолго покинул больницу, чтобы поприветствовать своих сторонников. Его кортеж проехал мимо толпы и Трамп, который был в черной маске, помахал рукой из окна собравшимся вдоль трассы.

Добавим, что Дональд Трамп сообщил о своем заражении коронавирусом в ночь на 2 октября. Covid-19 также подтвердился у его жены Мелании, советницы Хоуп Хикс и некоторых членов предвыборного штаба.

Ранее "Страна" сообщала, что стали известны результаты второго теста Джо Байдена на Сovid-19.