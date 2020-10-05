В Нагорном Карабахе продолжаются бои и взаимные обмены ракетными ударами. И Ереван и Баку обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с заявлением, в котором утверждает, что его страна силой решает проблему, которую не смогло решить мировое сообщество.

"Я много слышал о том, что у конфликта нет военного решения. Во-первых, я с этим не согласен. Во-вторых, если нет военного пути, то тогда дайте нам невоенный путь, дипломатический путь. Выполните резолюции Совбеза ООН", - сказал Алиев в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

По его словам, переговоры по урегулированию конфликта ведутся очень давно - с 1992 года.

"Какое дипломатическое решение было за эти 28 лет? Посредники или другие международные организации представили нам политический путь урегулирования? Нет. Они заморозили этот конфликт. Однако, он не заморожен. Сколько мы должны терпеть? Еще 30 лет? (...) Если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, Азербайджан сам это сделает, что сейчас и происходит".

Напомним, ранее "Страна" в материале "Война вышла за пределы Карабаха, Пашинян предсказал турок под Веной" рассказала о том, что показал восьмой день конфликта.