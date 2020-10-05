Пока Дональд Трамп сражается с коронавирусом и демонстрирует поклонникам свою неплохую физическую форму, его конкурент в борьбе за пост президента США Джо Байден сдал уже второй тест на Сovid-19. Результат - отрицательный.

Об этом заявила пресс-служба его предвыборного штаба, как передает "Интерфакс".

Напомним, что Джо Байден после того, как заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось у президента США Дональда Трампа пообещал публиковать результаты и своих тестов на коронавирус и тестов Камалы Харрис, которая идет с ним в тандеме на пост вице-президента.

Напомним, что в материале "Хаос из обзываний и грубых перебиваний, дико бессвязных" мы выяснили, что же показали первые дебаты Трампа и Байдена.