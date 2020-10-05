В Германии произошла очередная антисемитская выходка. Здесь, в Гамбурге, на студента, исповедующего иудаизм было совершено жестокое нападение.

26-летний молодой человек направлялся в синагогу, чтобы отметить еврейский праздник суккот, как внезапно на него напал мужчина в камуфляжной форме, вооруженный саперной лопаткой.

Об этом в воскресенье, 4 октября, заявила представительница полиции, как передает DW.

Нападавшим оказался 29-летний гражданин Германии с казахскими корнями. По сообщениям полицейских, он производил впечатление человека, "находившегося в крайне невменяемом состоянии". Представительница правоохранительных органов уточнила, что состояние задержанного затруднило допрос.

В настоящий момент уточняется, откуда он взял лопатку и форму, по своему внешнему виду напоминавшую ту, которую обычно носят военнослужащие Бундесвера. Так же в одном из карманов брюк задержанного был найден обрывок бумаги с нарисованной на нем свастикой. В полиции уточняют, что постоянным местом жительством мужчины был Берлин, мотивы его приезда в Гамбург устанавливаются. Задержать его удалось благодаря действиям охранников, дежуривших у входа в синагогу.

Пострадавшему удалось после атаки скрыться из поля зрения нападавшего, прохожие до прибытия медиков оказали ему первую помощь, после чего его госпитализировали.

К расследованию подключился отдел Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), отвечающий за раскрытие политически мотивированных преступлений.

Ранее "Страна" сообщала, что на форуме в Израиле США назвали страну, которая разносит антисемитизм по всему миру.