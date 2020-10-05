Президент США Дональд Трамп, который сейчас сражается с коронавирусом, решился на необычный шаг. Он покинул стены клиники, где проходит лечение, чтобы поприветствовать своих сторонников.

Видеосюжет об этом показал телеканал Sky News.

Видео: Sky News



Кортеж Дональда Трампа проехал мимо толпы сторонников, в одном из полностью закрытых авто сидел сам президент. Он был в черной медицинской маске и помахал рукой из окна собравшимся людям. Окна бронированного автомобиля были закрыты. На всех находящихся в машине так же были маски.

Перед поездкой президент США опубликовал в Twitter видеобращение, в котором пообещал "сюрприз тем патриотам, которые собрались на улице". Он также рассказал, что узнал много нового о коронавирусе.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Twitter будет удалять сообщения с пожеланиями смерти заболевшему Трампу.