Две пары ушли из шоу. Фото: facebook.com/tanci1plus1

В воскресенье, 4 октября, на телеканале 1+1 прошел шестой эфир шоу "Танцы со звездами". По итогу выбыли сразу две пары.

Олега Винника и Алену Шоптенко, которые заразились коронавирусом, дисквалифицировали, поскольку они пропустили уже два эфира. При этом Винник попросил голоса зрителей на этой неделе отдать Ольге Фреймут. 

Телеведущая в свою очередь в конце эфира обратилась к продюсерам и попросила вернуть в шоу Винника. Сказав, что нельзя давать коронавирусу победить. 

Кроме того, по итогам оценок судей и голосования зрителей, выбыла пара Тарас Цимбалюк и Яна Заец. Они исполнили пасадобль под современное прочтение украинской народной песни "Несе Галя воду".

Они получили довольно высокие 34 балла от судей, но не смогли заручиться поддержкой достаточного количества телезрителей.

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