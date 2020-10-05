В воскресенье, 4 октября, на телеканале 1+1 прошел шестой эфир шоу "Танцы со звездами". По итогу выбыли сразу две пары.

Олега Винника и Алену Шоптенко, которые заразились коронавирусом, дисквалифицировали, поскольку они пропустили уже два эфира. При этом Винник попросил голоса зрителей на этой неделе отдать Ольге Фреймут.

Телеведущая в свою очередь в конце эфира обратилась к продюсерам и попросила вернуть в шоу Винника. Сказав, что нельзя давать коронавирусу победить.

Кроме того, по итогам оценок судей и голосования зрителей, выбыла пара Тарас Цимбалюк и Яна Заец. Они исполнили пасадобль под современное прочтение украинской народной песни "Несе Галя воду".

Они получили довольно высокие 34 балла от судей, но не смогли заручиться поддержкой достаточного количества телезрителей.