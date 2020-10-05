В одном из магазинов города Кременная Луганской области полицейские нашли пакеты с набором продуктов. Они были предназначены для подкупа избирателей перед предстоящими местными выборами.

Об этом сообщается в Facebook полиции региона.

Склад пакетов, а также списки избирателей нашли 4 октября в ходе осмотра магазина. Продукты были изъяты. Найденные вещественные доказательства указывают на организацию схемы по скупке голосов в пользу одной из политических сил и кандидата на должность главы Кременной.

Также, полицейские установили свидетелей и людей, которые успели получить продукты питания.

Полиция устанавливает всех лиц, которые могут быть причастны к организации схемы подкупа избирателей.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 160 УК Украины (подкуп избирателя, участника референдума). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок срок от пяти до семи лет.

Ранее "Страна" сообщала об открытии в Национальном музее истории Украины выставки, посвященной примерам подкупа избирателей на выборах за период независимости Украины.

Мы также писали, что в субботу под Черниговом раскрыли сеть подкупа избирателей, которая охватывала более 5 тысяч человек.