По инициативе министра иностранных дел Азербайджана сегодня состоялся телефонный разговор между министром Джейхун Байрамовым и сопредседателем Минской группы ОБСЕ США Эндрю Шофером.

Об этом сообщает МИД Азербайджана.

"Министр Джейхун Байрамов сообщил сопредседателю США об усилении напряженности в регионе, особенно об умышленных обстрелах Армении азербайджанских гражданских и гражданских объектов", - говорится в сообщении.

Министр подчеркнул, что нацеливание на азербайджанские города, расположенные вдали от линии соприкосновения, включая обстрелы второго по величине города Азербайджана Гянджу с территории Армении, привели к жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры.

Эндрю Шофер сообщили, что к этому времени в результате обстрела со стороны Армении были убиты 24 азербайджанских гражданских и 111 ранены.

Напомним, ранее Пашинян заявил, что война в Карабахе может привести к тому, что Турция окажется возле Вены.

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