В России будут следить за эсминцем Великобритании в акватории Черного моря
Национальный центр управления обороной России сообщил, что Черноморский флот следит за эсминцем Dragon ВМС Великобритании, который 4 октября зашел в акваторию Черного моря.
Об этом пишет РИА Новости.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эскадренного миноносца Dragon ВМС Великобритании, зашедшего 4 октября в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении центра.
Напомним, что 4 октября эскадренный миноносец Dragon ВМС Великобритании зашел в акваторию Черного моря.
Ранее мы писали, что в середине сентября ракетный эсминец США "Рузвельт" вошел в акваторию Черного моря.
Также мы информировали, что корабли ВМС Украины провели в Черном море учения с американским эсминцем "Рузвельт".
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