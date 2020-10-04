Национальный центр управления обороной России сообщил, что Черноморский флот следит за эсминцем Dragon ВМС Великобритании, который 4 октября зашел в акваторию Черного моря.

Об этом пишет РИА Новости.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эскадренного миноносца Dragon ВМС Великобритании, зашедшего 4 октября в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении центра.

Напомним, что 4 октября эскадренный миноносец Dragon ВМС Великобритании зашел в акваторию Черного моря.

Ранее мы писали, что в середине сентября ракетный эсминец США "Рузвельт" вошел в акваторию Черного моря.

Также мы информировали, что корабли ВМС Украины провели в Черном море учения с американским эсминцем "Рузвельт".