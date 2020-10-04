Стало известно, куда генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова съехала из резиденции президента.

Она перебралась жить в Конча-Заспу.

Об этом сообщил в Телеграм-канале украинский журналист и блогер Владимир Бойко.

"Теперь Ирина Валентиновна, а также ее муж и две собаки, живут в Доме отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами, в доме №79 рядом с Зеленским", - написал Бойко.

Он добавил, что, конечно, президентская резиденция в "Пуще-Водице" была побольше. Но зато теперь сосед Венедиктово - лицо №1 в стране.

Также Бойко напомнил, что за три дня до второго тура президентских выборов, 18 апреля 2019 года, Зеленский рассказывал, что как только он въедет на Банковую, то сразу передаст государственные дачи и государственные резиденции детям.

Ранее "Страна" публиковала подробности о том, как Венедиктова незаконно заняла госдачу в "Пуще-Водице".

Мы также рассказывали, почему она решила съехать оттуда.