Жюри XI Одесского международного кинофестиваля во время онлайн-церемонии завершения фестиваля объявило имена победителей.

Об этом сообщается на странице фестиваля в Facebook.

Международный конкурс

В международном конкурсе жюри ОМКФ присудило Гран-при фильму "Ужин в Америке" (режиссер Адам Ремейер).

Лучшим фильмом признана "Атлантида" Валентина Васяновича.

Победителями в номинации за лучшую актерскую работу стал ансамбль актрис из фильма "Материнство" (режиссер Маура Дельперо): Лидия Либерман, Дениз Карризо и Агустина Малала.

В номинации за лучшую режиссуру победителем признан Фабрис дю Вельс, который снял фильм "Обожествление".

Специальным упоминанием жюри отмечены фильмы "Служители" (режиссер Иван Остроховский) и "Ты умрешь в двадцать" (режиссер Амджаж Абу-Алала).

Конкурс европейских документальных фильмов

В конкурсе европейских документальных фильмов лучшим фильмом признана кинолента "Военные каникулы" (режиссер Мориц Шульц).

Специальными дипломами жюри отмечены картины "Земля Гевара" (режиссер Кутайба Баргамджи) и "Перед оркестром" (режиссер Анна-Карин Гренрос).

ФИПРЕССИ

Отмечается, что лучшим украинским полнометражным фильмом жюри признало киноленту "Бес" (режиссер Егор Трояновский).

Среди короткометражных победителем стал украинский фильм "Чачьо" (режиссер Виталий Гавура).

Национальный конкурс

В национальном конкурсе победу на ОМКФ-2020 одержали:

- короткометражный фильм "Прощай, Головин" (режиссер Матью Гримар);

- полнометражный фильм "Не все будет хорошо" (Режиссер Адриан Пирву, Елена Максём).

Приз зрительских симпатий — у авторов полнометражного анимационного фильма "Виктор_Робот".

Жюри также определило лучшие актерскую и режиссерскую работу – победителями стали Мария Хомутова за роль в ленте "Двое" (режиссер Владислав Ветров) и Адриан Пирву и Елена Максём за ленту "Не все будет хорошо".

Напомним, нынешний Одесский международный кинофестиваль длился с 25 сентября по 3 октября и впервые проходил в онлайн-формате.

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