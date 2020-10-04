Председатель бундестага Вольфганг Шойбле заявил, что США - уже не единственная в мире сверхдержава. И Европе нужно переосмыслить свое отношение к России и Китаю, а также наладить с ними более тесное сотрудничество.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

По мнению Шойбле, Европе следует взять большую ответственность за собственную безопасность, переосмыслить отношения в диалоге с США, поменять подход к КНР и России.

"Когда Путин пришёл к власти, он проводил политику, которая позволяла в некотором смысле частично поквитаться за - как он это воспринимает - унижение, доставленное Советскому союзу. И он попытался сделать это так, как умеет. Это не значит, что он прав в том, что касается Крыма. Но нам нужно наладить более тесное и честное сотрудничество с Россией. В решающие годы этого, по-видимому, и в Америке не осознали и ничего не сделали. Мы должны попытаться прийти к более тесному сотрудничеству с Россией с полным уважением к её требованиям и истории. То же самое касается и Китая", - сказал Шойбле.

Также он добавил, что за 30 лет после объединения Германии мир стал разнообразнее и опаснее.

Между тем пока в ЕС идут на ухудшение отношений с Россией. Например, в марте Евросоюз в очередной раз продлил антироссийские санкции.

А на днях там заговорили о рассмотрении новых санкций против России.