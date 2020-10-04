Белорусские правозащитники в данный момент располагают информацией о задержании 103 участников акций протеста оппозиции, проходящих в воскресенье в Беларуси.

Правозащитный центр "Весна" опубликовал на своем​​​​​ сайте список манифестантов, который постоянно обновляется.

Больше всего задержаний проведено в Минске, они также осуществляются в Бресте, Гродно, Витебске и Могилеве. В числе задержанных, в частности, есть член основного состава Координационного совета оппозиции Ольга Шпарага.

Среди задержанных также несколько журналистов. В частности, в Гомеле задержали корреспондента "Сильных новостей", в Бресте - главного редактора издания "Бинокль" Ксению Петрович.

Напомним, в Минске 4 октября началась новая акция протеста, силовики применили против протестующих водометы.