В Броварах Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием работника полиции. 4 октября пьяный правоохранитель сбил на пешеходном переходе двух женщин, одна из них умерла.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Информация об аварии поступила в полицию около 17:50. На место ДТП прибыло руководство столичного управления полиции и полиции Киевщины. Также туда подъехали сотрудники Государственного бюро расследований.

По предварительным данным, водитель "Фольксваген", находясь за рулем в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двух женщин. После этого он проехал еще полсотни метров и столкнулся с деревом. Выжившую женщину доставили в больницу.

"За рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции. Полицейский, совершивший смертельное автопроисшествие, уволен из органов внутренних дел. Его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности. Также мы всячески будем способствовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. Виновник должен понести справедливое наказание", - сказал председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Полицейские нередко убивают людей на дорогах. Например, в апреле на трассе под Винницей правоохранитель насмерть сбил пешехода.

А прошлой осенью похожее происшествие произошло под Одессой.