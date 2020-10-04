Армения заявила о задержании на своей территории иностранных граждан. Их подозревают в шпионаже.

Об этом сообщает издание Aysor, ссылаясь на информацию Службы национальной безопасности (СНБ) республики.

Количество задержанных подозреваемых и их гражданство не уточняются. Они доставлены в СНБ.

На сайте ведомства говорится, что иностранцы собирали данные о военной технике вооруженных сил Армении, перевозках вооружений, местонахождении воинских частей, а также о количестве мобилизованных граждан. Предполагаемым разведчикам предъявили обвинения по ст. 302 (шпионаж) и ст. 38-302 (подстрекательство граждан Армении к шпионажу) УК республики.

СНБ заявила, что устанавливает личности других иностранцев и граждан Армении, связанных с задержанными.

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