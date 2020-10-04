Погода в Украине в понедельник 5 октября будет теплой и солнечной в областях, где будет доминировать антициклон, однако жителям же западных областей, и некоторых центральных регионов стоит готовиться к шторму.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее данным, шторм не будет продвигаться дальше в Украину. Циклон Brigitte ухудшил погоду в Европе, но Украине повезет, поскольку грозы затронут только западные области страны. Восточный антициклон блокирует доступ осадков в Украину, что приведет к порывистому, сильному, порой штормовому ветру восточного направления.

"Дождей в Украине завтра будет мало, только атмосферный фронт хвостом заденет западные области, иногда Винницкую, Житомирскую, Одесскую и Николаевскую области. Температура воздуха продолжает радовать теплым комфортом - завтра +19… +24 градуса", - пишет синоптик.

Напомним, ранее синоптики предупредили о сильном ветре и желтом уровне опасности в Украине.

Еще мы писали, что новая неделя начнется с теплой погоды.