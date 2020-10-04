Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Франции извинений за слова главы государства Эммануэля Макрона. Последний заявлял, что Баку использует в конфликте в Нагорном Карабахе сирийских боевиков.

Об этом Алиев сказал в интервью телеканалу Al Arabiya.

"У нас нет наемников, но есть армия, состоящая из 100 тысяч бойцов", - отметил он.

Также он добавил, что азербайджанская сторона запросила доказательства того, что сирийские боевики были переброшены в республику через Турцию. Эти обвинения он назвал неприемлемыми.

Кроме того, Алиев заявил, что решение конфликта с Арменией должно идти через диалог, но при наличии основы для переговоров.



"Мы согласны с этой точкой зрения, что проблема с Арменией должна решаться через диалог, но для этого должна быть основа. Армянский премьер должен заявить о приверженности прежним договоренностям, согласно которым территории в Нагорном Карабахе были признаны оккупированными азербайджанскими территориями", - сказал Алиев все в том же интервью.

Ранее Алиев в обращении к народу назвал условие для прекращения огня в Карабахе.

Как писала "Страна", 1 октября Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп выступили с призывом прекратить огонь в Карабахе в качестве глав государств - сопредседателей Минской группы ОБСЕ.