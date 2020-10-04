На очередном заседании Центральной избирательной комиссии утвердили формы протоколов ТИК об итогах голосования и результатах выборов и внесены изменения в состав ТИК.

Об этом пишет пресс-служба ЦИК Украины.

"Комиссия утвердила формы протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов (голосования) депутатов Верховной Рады АР Крым, областных, районных, городских, районных в городе, сельских, поселковых, городских советов, сельских, поселковых, городских голов. Кроме того, утвержден Порядок изготовления, передачи и требования к протоколам территориальных и участковых избирательных комиссий", — указано в сообщении.

Порядок регулирует вопросы изготовления и требования к протоколам участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках.

Напомним, 24 сентября ЦИК утвердила внешний вид бюллетеней для местных выборов.

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