После установления утечки воздуха на МКС в российском модуле "Звезда" обитателям станции нужно найти ее точное место. Это пытались сделать с помощью конфетти, а также с использованием пластиковых пакетов.

Об этом сообщает "РИА Новости".

В конце сентября космонавты определили, что появившаяся еще в сентябре 2019 года утечка воздуха происходит на модуле "Звезда". 2 октября они использовали для поиска места утечки нарезанные тонкие полоски из конфетти и пластика, которые были развешаны с кусочками пены в "протекающем" отсеке или свободно плавали в нем.

Однако этот способ результатов не дал. Тогда подмосковный Центр управления полетами попросил экипаж Международной космической станции открыть люк в "протекающий" отсек модуля и поискать место утечки с помощью пластиковых пакетов и пленок. Об этом следует из переговоров космонавтов с Землей, транслирующихся НАСА.

"Принято решение по открытию люка РО-ПрК (между рабочим отсеком и промежуточной камерой модуля "Звезда" - Ред.). Специалисты рекомендовали (искать место утечки - Ред.) с помощью пластиковых пленки и пакетов", - сказал космонавту Анатолию Иванишину специалист центра управления полетами.



Он пояснил, что требуется разместить пакеты и пленки в разных местах "протекающего" отсека и закрепить их скотчем - в случае негерметичности пакеты схлопнутся в районе возможной дырки.

Ранее планировалось, что "протекающая" промежуточная камера модуля "Звезда" будет изолирована трое суток.

Как сообщала "Страна", 3 октября НАСА отправила на МКС созданную США и Украиной ракету "Антарес".

Мы также писали, что днем ранее при попытке старта к МКС космического грузовика Cygnus американской компании Northrop Grumman возникла техническая проблема, и автоматика заблокировала пуск.