Следствие восстановило картину катастрофы военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом 25 сентября и рассмотрело ряд версий, в которой версия теракта является наименее вероятной.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Версия теракта должна иметь место, но она наименее вероятная, поскольку уже собрано достаточно материала. Должны дождаться официальной версии", — отметил спикер.

Он также сказал, что не может пока говорить о результатах. "Но только что мы разместили визуализацию схемы военного аэродрома, как произошла эта ситуация, на каком расстоянии были самолеты (разбившийся Ан-26 и еще один самолет, который в тот момент также заходил на посадку — Ред.) друг от друга", - сказал Игнат.

Напомним, что 2 октября специалисты начали моделирование полета рухнувшего Ан-26.

Также мы писали, что эксперты завершили расшифровку "черных ящиков" самолета Ан-26.