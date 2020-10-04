Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 4 октября, обратился к нации. Он назвал условие, при котором Баку вернется к режиму прекращения огня. Также он рассказал об обстановке на фронте.

Обращение транслировал государственный телеканал AzTV.

По словам Алиева, армянская сторона должна предоставить план вывода своих войск - только в этом случае он сядет за стол переговоров.

"Наше условие - пусть нам представят график. График вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий. Тогда мы восстановим режим прекращения огня", - сказал президент Азербайджана.

При этом он признал, что сделать это в период, когда идут ожесточенные бои в Нагорном Карабахе, будет трудно.

"Но во всяком случае над этим можно будет поработать", - добавил Алиев.

Также он сообщил, что азербайджанская армия взяла под контроль девять сел Джебраильского района.

"Сегодня были освобождены город Джебраил (армянское название Мехакаван - Ред.) и девять сел Джебраильского района. Сердечно поздравляю азербайджанский народ с этим историческим событием", - сказал Алиев.

Ранее "Страна" сообщала о заявлении Алиева о том, что азербайджанская армия взяла под контроль город Джебраил в Карабахе. Однако Ереван опроверг его слова.

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