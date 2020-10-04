Выходные дни в Нагорном Карабахе стали еще более горячими и трагическими. Стороны резко повысили накал войны. И даром, что накануне "ядерная тройка" в составе России, Франции и США призвала прекратить огонь.

Однако президенты враждующих стран прямо говорят, что конфликт будет продолжаться. Причем их риторика только ужесточается.

"Страна" собрала воедино итоги выходных по войне в Закавказье, которая грозит стать самой "горячей" точкой планеты.

Военные действия выходят за границы Карабаха

Суббота и воскресенье показали, что обстрелы населенных пунктов становятся всё более жестокими, причем взаимно: за Степанакерт, который азербайджанцы забрасывают кассетными бомбами, армяне отомстили ракетным ударом по крупному городу Гянджа - второго по численности в Азербайджане.

Ответственность за обстрел взял на себя Нагорный Карабах.

"Несмотря на многочисленные предупреждения, азербайджанская террористическая армия продолжает наносить удары по мирному населению Степанакерта, используя системы "Полонез" и "Смерч".

Отныне военные объекты, постоянно расположенные в крупных городах Азербайджана, стали объектами Армии обороны Арцаха.

Я призываю азербайджанский народ как можно скорее покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь. Вся ответственность за все это лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана", - заявил глава Карабаха Араик Арутюнян.

Гянджа. Последствия армянского обстрела

Таким образом военные действия постепенно выходят за пределы Нагорного Карабаха и переходят на территорию, подконтрольную Азербайджану.

Власти Карабаха заявили об уничтожении в Гяндже военного аэродрома. Азербайджанцы заявили, что по их городу был нанесен ракетный удар, причем с территории Армении (Ереван это опровергает).

Кадры последствий удара по Гяндже облетели интернет.

Но обстрелы, повторимся, обоюдные. Ранее СМИ публиковали удар кассетным боеприпасом по карабахской столице Степанакерту.

Что до Гянджи, то это действительно прецедент - впервые за время многодневных обстрелов Степанакерта армяне нанесли ответные удары уже по азербайджанским городам далеко в тылу.

Это на самом деле уязвимое место стратегии Баку, который начал конфликт имея военное и мобилизационное преимущество над армянами. Но тем не менее, война идет на территории Азербайджана, и больше шансов она имеет нанести урон именно его городам.

При этом "ответки" по территории именно Армении исключать нельзя. "Азербайджан будет уничтожать военные объекты непосредственно на территории Армении, откуда ведутся обстрелы его населенных пунктов", - уже обещает советник президента в Баку.

В общем, обстрел Гянджи - прецедент довольно опасный. Который может вызвать международное вмешательство и совсем другой размах конфликта. При этом в НКР говорят, что если обстрелы их столицы будут продолжаться, то будут приняты симметричные меры.

Ближе к вечеру 4 октября стало известно, что с территории Карабаха начался ракетный обстрел города Мингечаур. Там расположена ТЭС, вырабатывающая 35 процентов электроэнергии Азербайджана.

То есть стратегия армян на данный момент - бить по жизненно важным точкам Азербайджана, который усилил давление на фронте.

Наступление Азербайджана

Еще один важный момент - это активизация наступательных действий и уход от позиционной войны.

Президент Азербайджана вчера заявил в Твиттере, что взято село Матагиз в Карабахе. Правда, в самом НКР эту информацию опровергают. Но в Баку настаивают, что это правда. И даже переименовали село в Суговушан.

Еще накануне, 2 октября, Азербайджан говорил, что установил контроль над стратегическими высотами вокруг Матагиза. На следующий день село, по данным Баку, перешло под его контроль. В Сети появилось видео поднятия флага. Но в Матагизе ли оно сделано - вопрос.

Армяне говорят, что Матагиз по-прежнему под контролем НКР и показали видео расстрела азербайджанской колонны на подступах к селу.

Уже сегодня Ильхам Алиев к вечеру заявил, что еще 9 сел Карабаха под контролем Азербайдждана. Это населенные пункты Кархулу, Шюкюрбейли, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад, Юхары Маралъян, Деджал.

Также Алиев уверждает, что сегодня Азербайджан взял город Джебраил у границы с Ираном. Армяне это отрицают.

В Сети есть еще одно видео, как азербайджанцы поднимают свой флаг над неустановленным опорным пунктом.

Армяне потери населенных пунктов не подтверждают. Но судя по их заявлениям - бои действительно тяжелые.

"Атаки такого масштаба на Армению еще не было", - заявил премьер Армении, уточнив, что ни одной из целей Азербайджан не достиг. Заявляется, что в нынешних атаках проявил себя элитный турецкий спецназ и сирийские боевики. "Ведутся тяжелые оборонительные бои", - заявили в самом Карабахе.

То есть ситуация, судя по всему, серьезная. Заявления Армении и НКР подтверждают, что Азербайджан предпринял наступление и, возможно, оно на отдельных направлениях увенчалось успехом.

Правда, в Армении говорят тоже о своих победах. Минобороны страны заявляет, что в воскресенье уничтожены 13 единиц бронетехники, три самолета и 1 беспилотник армии Азербайджана. Также минобороны Армении публикуют несколько видео, как отражали атаки противника.

На одном из видео есть уничтожение грузовика с пехотой.

Есть ли перспективы урегулирования?

Сегодня глава Азербайджана обратился к нации и сделал заявление, которое нельзя истолковать иначе, как призыв к продолжению войны. Алиев сказал, что Азербайджан вернется к режиму прекращения огня, только если Армения представит график вывода своих войск из Нагорного Карабаха.

"Мы согласны с точкой зрения, что проблема с Арменией должна решаться через диалог, но для этого должна быть основа. Армянский премьер должен заявить о приверженности прежним договоренностям, согласно которым территории в Нагорном Карабахе были признаны оккупированными азербайджанскими территориями.

Для прекращения военных действий необходимо получить извинения от армянского премьера, который назвал оккупированные азербайджанские земли армянскими.

Наше условие для прекращения огня состоит в том, что Армения должна предложить временную повестку вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, которая была бы не на словах, а выполнялась бы на деле, - в какие дни какие территории будут освобождены", - сказал Ильхам Алиев.

Очевидно, что на такие условия Армения не пойдет. То есть, Баку дает понять, что будет продолжать военную операцию.

Днем ранее в субботу к жителям своей страны обратился президент Армении Никол Пашинян. Он обвинил в провокации новой войны Турцию и заявил, что цель турков и азербайджанцев не Нагорный Карабах, а уничтожение армянского народа.

"Мы переживаем, возможно, самый решающий момент в нашей многотысячелетней истории. Азербайджано-турецкие разбойные группировки хотят не просто решить карабахский вопрос, их цель — армяне всего мира. Они хотят продолжить политику геноцида армян", - заявил Пашинян.

Паралельно премьер-министр Армении пытается собрать международную коалицию в поддержку, заявления об угрозе расширения турецкого влияния для европейской цивилизации. Смысл примерно такой: если армянам сейчас не помогут, то турецкая армия, также как и во времена Сулеймана Великолепного, будет стоять под Веной.

"Если международное сообщество неверно оценит геополитическое значение этой ситуации, Европе следует ожидать Турцию близ Вены. Нагорный Карабах и Армения сейчас стали фронтом цивилизации. Проблема в том, что армяне на Южном Кавказе являются последним препятствием для экспансии Турции на север, юго-восток и восток. Империалистическая политика Турции простирается значительно дальше, чем на Южный Кавказ. Давайте посмотрим на действия Турции в Средиземноморье, Ливии, на Ближнем Востоке, в Ираке и Сирии", - заявил Пашинян в интервью газете Bild.

Резюмируя - стороны далеки от переговоров, как никогда. Более того, война расширилась на территорию Азербайджана и угрожает его важным инфраструктурным объектам. Что может вызвать симметричную "ответку" уже по территории Армении. С переходом локального конфликта в полноценную межгосударственную войну.

Жесткие удары Армении связаны с аналогичными обстрелами Степанакерта и военным давлением Азербайджана на фронте. Таким образом Ереван повышает для Баку цену военных действий против Карабаха.

При этом в целом, в войне пока обе стороны имеют паритет и не одна из них не может получить решающего преимущества. Уже очевидно, что ставка Азербайджана на "блицкриг" не сработала и война переходит в фазу упорной борьбы за отдельные высоты и населенные пункты.

Внешние силы, которые могли бы переломить ход событий в пользу одной из сторон также пока своими военными силами масштабно не вмешиваются. Россия вообще пока держится довольно нейтрально, а Турция хоть и произносит много слов в поддержку Азербайджану на поле битвы ему пока не очень существенно помогает. Хотя бы по той причине, что общей границы у турков с основной территорий Азербайджана нет, а потому и физически перебросить значительные силы на фронт в Карабах, способные изменить ход войны Анкара не в состоянии.

А удар непосредственно по территории Армении сразу же превращает Турцию в государства-агрессора, против которого ООН, скорее всего введет санкции (из постоянных членов Совета безопасности с правом вето вряд ли кто-то за Эрдогана в этой ситуации вступится).

В итоге - война переходит в фазу затяжной бойни.

Карабах и Донбасс

Тем временем, в Украине обсуждаются параллели между ситуацией в Карабахе и на Донбассе.

Так, главный редактор интернет-газеты "Страна" Игорь Гужва на своей странице в ФБ анализирует насколько вероятна угроза "разморозки" конфликта на востоке страны.

"После начала боев в Карабахе многие политики заявляют: эти события – урок для Украины, что нельзя конфликт держать замороженным. Рано или поздно он перейдет в "горячую" стадию, - пишет Игорь Гужва. - Речь, понятное дело, идет о Донбассе, где масштабные боевые действия закончились в феврале 2015 года.

И если проводить аналогии с Карабахом, то есть ли угроза их разморозки и если да, то при каких условиях?

Я уже как-то писал, что ситуация в Карабахе во-многом похожа на Донбасс.

Нагорный Карабах (или Арцах, как его называют армяне) – непризнанная республика. Официально непризнанная в том числе и Ереваном. Но при этом, Карабах – практически часть Армении. Все жители имеют там армянские паспорта, экономики целиком интегрированы.

То есть, это примерно тоже самое, что может быть через несколько лет с "ДНР/ЛНР", если нынешние процессы там продолжатся.

Но есть конечно же и отличия. Причем одно из них фундаментальное – официальная позиция России заключается в том, что неподконтрольные территории Донбасса должны быть реинтегрированы в Украину через выполнение Минских соглашений.

В тоже время никто из армянских политиков – ни из власти, ни из оппозиции - никогда и ни при каких условиях не скажет, что Карабах должен быть реинтегрирован в Азербайджан. Пусть даже и с «особым статусом». Политическая смерть и всенародное проклятие – самое малое, что ждет того, кто об этом заявит.

Именно поэтому шансы на окончательное политическое урегулирование в Карабахе совершенно не просматриваются (Азербайджан в свою очередь никогда не согласится с потерей Карабаха). Даже очень маленький компромисс, о котором раньше велись переговоры - армяне отдают азербайджанские районы вокруг Карабаха в обмен на снятие экономической блокады и демилитаризацию – и то никто ни в Азербайджане, ни в Армении не смеет публично поддержать.

А что касается конфликта на Донбассе, то его завершение, на данном этапе, тормозится нежеланием украинской власти (и прошлой, и нынешней) реинтегрировать неподконтрольные территории на условиях Минских соглашений (выборы до передачи контроля над границей, особый статус с внесением в Конституцию, всеобщая амнистия).

Киев выставляет свои условиях, которые Минским соглашениям противоречат, что отвергается Россией.

Это и определяет «замороженное» состояние конфликта на Донбассе.

Грозит ли его разморозка? О чем говорит нам карабахский опыт?

У нынешнего обострения на Кавказе много причин, но назову одну саму важную – поддержка Азербайджана со стороны Турции. До того в зоне конфликта сохранялся относительный военно-политический паритет (при этом обе стороны держали в уме тот факт, что Армения является членом ОДКБ, а потому разгромить ее Россия не даст).

Но активное вмешательство в тему Эрдогана полностью расклад изменило. У Баку появилось ощущение (поддерживаемое турецкой стороной), что теперь настал шанс решить вопрос. И началась война.

Теперь попытаемся перенести это на Донбасс.

Ситуация там уже более 5 лет не скатывается к большой войне, несмотря на отсутствие политического урегулирования, по двум причинам.

Во-первых, украинская сторона не может военным путем восстановить контроль над территорией так как на помощь "ДНР/ЛНР" придет Россия.

Во-вторых, Россия, если вступит в конфликт напрямую, может нанести военное поражение Украине, однако есть вопрос цены – и в человеческих жертвах, и в новых, намного более жестких санкциях Запада. Нынешнее политическое руководство РФ на это идти не готово. А наоборот – пытается восстановить отношения с Западом и снять санкции. По крайней мере пока такая концепция.

Однако ситуация очень шаткая и, безусловно, риски разморозки существуют.

Если отношения России и Запада будут и дальше деградировать, то, не исключено, что они попытаются вновь начать выяснять отношения на нашей территории.

Например, США и НАТО могут выступить для Украины в роли условного "Эрдогана" пообещав всяческую поддержку на Донбассе и побудив ВСУ к наступлению, а когда война вспыхнет, то Запад введет против России санкции, после чего Москва втянется в военные действия основательно со всеми вытекающими отсюда последствиями.

И это лишь один из возможных сценариев разморозки (по аналогии с Карабахом). Могут быть и десятки других вариантов.

Поэтому вопрос политического урегулирования на Донбассе (и шире – нормализации отношений с Россией) это не просто дискуссия об особом статусе, амнистии и прочем. Стратегически – это вопрос минимизации рисков того, что наша страна окажется полем битвы иностранных держав, в которой, чем бы она не закончилась, точно проиграет Украина".