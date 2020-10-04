"Глава" т.н. "ЛНР" Леонид Пасечник указом от 2 октября ввел обязательную двухнедельную обсервацию для всех прибывших на территорию "республики", кроме тех, кто въехал с территории РФ и "ДНР". А также, кроме тех, у кого имеется при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный в РФ.

"Разместить в обсервационные отделения на 14 дней лиц, прибывших из стран (за исключением Российской Федерации и Донецкой Народной Республики) с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, за исключением лиц, которые имеют при себе отрицательный результат лабораторного исследования материала на Covid-19 методом ПЦР на территории РФ", - говорится в "указе".

Напомним, что ранее мы писали, что в "ДНР" объявили ковид-карантин. Вскоре приказ отменили, а сайт "Минобразования" удалили.

"Страна" также сообщала, что жители "ДНР" начали получать соцвыплаты в России, связанные с коронавирусом.