Врачи, которые лечат подхватившего коронавирус президента США Дональда Трампа, рассказали о самочувствии американского лидера. По их словам, вполне вероятно, что в понедельник его уже выпишут.

Брифинг медиков транслировал канал ВВС.

Доктор Шон Конли заявил, что Трамп идет на поправку. Он добавил, что как и при любом заболевании, состояние президента иногда улучшается, а иногда ухудшается. В частности, у Трампа временами наблюдалось недостаточное насыщение крови кислородом. В итоге врачи начали давать ему стероид "Дексаметазон".

"Со времени нашего предыдущего разговора с вами (журналистами - Ред.), состояние здоровья президента Трампа продолжило улучшаться", - сказал медик.

Другой лечащий врач Трампа Брайан Гарибальди выразил надежду, что при благоприятном развитии событий пациента можно будет выписать уже в понедельник, 5 октября.

Сам Трамп, который проходит лечение в военном госпитале имени Уолтера Рида, заявил, что чувствует себя лучше и хочет побыстрее вернуться к работе.

Ранее "Страна" писала, что главе Белого дома давали дали экспериментальный препарат REGN-COV2.

Мы также сообщали, что вслед за Трампом коронавирус подтвердился у трех американских сенаторов.