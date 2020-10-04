Евросоюз и Великобритания проведут новые переговоры по Brexit. О новом раунде переговоров по условиям торговли между сторонами после Brexit премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились во время телефонного разговора.

Об этом сообщает Reuters.

Фон дер Ляйен и Джонсон поручили своим представителям на переговорах восполнить "пробелы" относительно нынешнего проекта договоренностей.

"Прогресс был достигнут за последние недели, но... остаются значительные пробелы, в частности, но не только, в сферах рыбного хозяйства, равных условий и управления", – говорится в сообщении.

Соглашение должно быть подписано до конца октября или в начале ноября. Это необходимо для своевременной ратификации соглашения до конца года.

Напомним, что Великобритания ввела санкции против участников строительства Крымского моста.

Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз открыл в Великобритании посольство после Brexit.