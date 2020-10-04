Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможных последствиях кризиса в Нагорном Карабахе. По мнению Пашиняна, если мировое сообщество неверно оценит риски сложившейся ситуации, то Европе следует ждать Турцию возле Вены.

Об этом политик сказал в интервью немецкому изданию Bild, опубликованному 4 октября.

Журналист издания спросил у Пашиняна, какие действия нужно предпринять Германии в текущей ситуации.

"Ожидаю четкой позиции. Если международное сообщество неверно оценит геополитическое значение этой ситуации, Европе следует ожидать Турцию близ Вены. Нагорный Карабах и Армения сейчас стали фронтом цивилизации. Проблема в том, что армяне на Южном Кавказе являются последним препятствием для экспансии Турции на север, юго-восток и восток. Империалистическая политика Турции простирается значительно дальше, чем на Южный Кавказ. Давайте посмотрим на действия Турции в Средиземноморье, Ливии, на Ближнем Востоке, в Ираке и Сирии", - ответил глава армянского правительства.

Премьер добавил, что Анкара вербует и перевозит из Сирии террористов для борьбы с Нагорным Карабахом и Арменией, а турецкая армия напрямую вовлечена в конфликт.

"Полагаю, через 100 лет Турция вернулась в регион Южного Кавказа, чтобы продолжить геноцид армян. Ее действия направлены на восстановление турецкой империи", - считает Пашинян.

Отметим, что армия Османской империи дважды пыталась взять Вену - в 16 и 17 веках, но оба раза неудачно. Вена была крайней точкой, до которой дошли турки-османы в Европе.

Напомним, около недели назад Армения уже обвиняла Турцию в переброске боевиков из Сирии в Карабах.

Ранее "Страна" приводила мнение, согласно которому Запад оказался на обочине урегулирования карабахского конфликта.