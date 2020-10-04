В Грузии, которая на днях запретила Армении и Азербайджану военный транзит через свою территорию, опровергли информацию о том, что она все же пропустила груз военного назначения в Азербайджан. В Тбилиси отметили, что поддерживают только мирное решение конфликта в Нагорном Карабахе.

Как сообщает грузинский "Первый канал", об этом сказал вице-спикер парламента страны Каха Кучава,.

"С самого первого дня начала вооруженного конфликта между соседними государствами власти Грузии четко заявили о своей позиции, что мы будем поддерживать только мирное решение этого конфликта, мы сделаем все возможное, чтобы участвовать в этом процессе и предложить Грузию в качестве места для переговоров", - заявил Кучава.

Он добавил, что некоторые внешние силы и игроки внутри страны, которые пытаются представить Грузию как одну из сторон конфликта.

"Это ложь, и эта их попытка не принесет результатов, потому что позиция нашей страны четко зафиксирована, и мы поддерживаем связь со сторонами", - сказал парламентарий.

Между тем конфликт в Карабахе не утихает. В воскресенье столица региона осталась без света из-за азербайджанского снаряда, который попал в подстанцию.

По сообщению МИД Армении, Азербайджан 4 октября обстреливал и город Мартакерт.